https://ria.ru/20220811/ukraina-1808946139.html

Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины

Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины

Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:26

2022-08-11T17:26

2022-08-11T23:11

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Главной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль России над Крымом и в конце концов создать для нее угрозу. Макгрегор отметил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить Москве и "ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, россия, украина, сша