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Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины
Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины
Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:26
2022-08-11T23:11
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Главной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль России над Крымом и в конце концов создать для нее угрозу. Макгрегор отметил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить Москве и "ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
17:26 11.08.2022 (обновлено: 23:11 11.08.2022)
 
Американский полковник заявил, что США напрасно удивляются из-за Украины

Полковник Макгрегор: США годами настраивали Украину против России, а теперь удивляются

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Главной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль России над Крымом и в конце концов создать для нее угрозу. Макгрегор отметил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить Москве и "ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".

"Думаю, что Вашингтон удивлен. Не знаю почему, но они удивлены, что все получилось именно так, как получилось", — подытожил полковник.

Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
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