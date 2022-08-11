https://ria.ru/20220811/ukraina-1808940475.html
В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине
В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 11.08.2022
В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине
Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы "абсолютно неприемлемым", такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:09
2022-08-11T17:09
2022-08-11T17:11
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы "абсолютно неприемлемым", такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия, заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард."Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира - и такой шаг повлек бы за собой тяжелые последствия", - сказал Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, министерство обороны сша
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство обороны США
17:09 11.08.2022 (обновлено: 17:11 11.08.2022)
В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине
Пентагон заявил о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине