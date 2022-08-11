https://ria.ru/20220811/ukraina-1808940475.html

В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 11.08.2022

В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы "абсолютно неприемлемым", такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:09

2022-08-11T17:09

2022-08-11T17:11

в мире

владимир путин

сергей лавров

украина

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы "абсолютно неприемлемым", такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия, заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард."Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира - и такой шаг повлек бы за собой тяжелые последствия", - сказал Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.Президент России Владимир Путин спустя несколько дней после начала в феврале специальной военной операции на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, министерство обороны сша