https://ria.ru/20220811/ukraina-1808847161.html

ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:52

2022-08-11T12:52

2022-08-11T13:13

специальная военная операция на украине

артемовский

вооруженные силы украины

россия

в мире

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны за 11 августа.Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов, уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить три взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Истребители ВКС сбили вертолет Ми-24 в районе Никополя.Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников и перехватили в воздухе четыре снаряда РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовский

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Варвара Скокшина

артемовский, вооруженные силы украины, россия, в мире