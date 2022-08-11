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ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808847161.html
ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР
ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР
Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:52
2022-08-11T13:13
специальная военная операция на украине
артемовский
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны за 11 августа.Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов, уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить три взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Истребители ВКС сбили вертолет Ми-24 в районе Никополя.Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников и перехватили в воздухе четыре снаряда РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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артемовский, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
12:52 11.08.2022 (обновлено: 13:13 11.08.2022)
 
ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

© Минобороны РоссииКадр видео брифинга Минобороны от 11 августа 2022
Кадр видео брифинга Минобороны от 11 августа 2022
© Минобороны России
Кадр видео брифинга Минобороны от 11 августа 2022
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны за 11 августа.
"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов, уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить три взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Истребители ВКС сбили вертолет Ми-24 в районе Никополя.
Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников и перехватили в воздухе четыре снаряда РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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