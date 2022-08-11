https://ria.ru/20220811/ukraina-1808812315.html

Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД

Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022

Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД

Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, заявил заместитель директора информации и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:23

2022-08-11T11:23

2022-08-11T11:42

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киев

украина

евросоюз

javelin (птрк)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что по имеющейся информации правоохранительные органы в странах ЕС "ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны"."При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете предлагают за 30 тысяч долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin", - добавил Нечаев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, евросоюз, javelin (птрк)