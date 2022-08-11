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Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022
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Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД
Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022
Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД
Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, заявил заместитель директора информации и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:23
2022-08-11T11:42
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что по имеющейся информации правоохранительные органы в странах ЕС "ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны"."При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете предлагают за 30 тысяч долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin", - добавил Нечаев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html
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в мире, киев, украина, евросоюз, javelin (птрк)
В мире, Киев, Украина, Евросоюз, Javelin (ПТРК)
11:23 11.08.2022 (обновлено: 11:42 11.08.2022)
 
Накачка Киева вооружениями привела к росту их контрабанды, заявили в МИД

МИД: накачка Киева вооружениями привела к их появлению на "черном" рынке

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета", - сказал Нечаев на брифинге.
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Он отметил, что по имеющейся информации правоохранительные органы в странах ЕС "ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны".
"При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете предлагают за 30 тысяч долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin", - добавил Нечаев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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