https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник - РИА Новости, 11.08.2022
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф."Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения - вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, произошедшее является "еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:06 11.08.2022 (обновлено: 11:21 11.08.2022)
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
Представитель ЛНР Мирошник: Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф