https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник - РИА Новости, 11.08.2022

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:06

2022-08-11T11:06

2022-08-11T11:21

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_260ac0c4ed5223320b40ddf2c996727b.jpg

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф."Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения - вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, произошедшее является "еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр