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Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник - РИА Новости, 11.08.2022
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:06
2022-08-11T11:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф."Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения - вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, произошедшее является "еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:06 11.08.2022 (обновлено: 11:21 11.08.2022)
 
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник

Представитель ЛНР Мирошник: Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель ЛНР в России Родион Мирошник
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.
"Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения - вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, произошедшее является "еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева".
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 04:05Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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