https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса - РИА Новости, 11.08.2022
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T03:49
2022-08-11T03:49
2022-08-11T05:36
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
ким ё чжон
кндр (северная корея)
южная корея
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.В четверг Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее.В мае он заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни, и пообещал, что Северная Корея непременно справится с COVID-19.
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), южная корея, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Ким Чен Ын, Ким Ё Чжон, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Коронавирус COVID-19
03:49 11.08.2022 (обновлено: 05:36 11.08.2022)
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила властям Южной Кореи за попытки занести COVID-19