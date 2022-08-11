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Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса - РИА Новости, 11.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса - РИА Новости, 11.08.2022
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T03:49
2022-08-11T05:36
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
ким ё чжон
кндр (северная корея)
южная корея
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.В четверг Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее.В мае он заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни, и пообещал, что Северная Корея непременно справится с COVID-19.
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в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), южная корея, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Ким Чен Ын, Ким Ё Чжон, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Коронавирус COVID-19
03:49 11.08.2022 (обновлено: 05:36 11.08.2022)
 
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила властям Южной Кореи за попытки занести COVID-19

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.

"Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей", - приводит ее слова южнокорейское агентство Ренхап.

В четверг Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее.
В мае он заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни, и пообещал, что Северная Корея непременно справится с COVID-19.
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