https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса - РИА Новости, 11.08.2022

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T03:49

2022-08-11T03:49

2022-08-11T05:36

распространение коронавируса

в мире

ким чен ын

ким ё чжон

кндр (северная корея)

южная корея

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.В четверг Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее.В мае он заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни, и пообещал, что Северная Корея непременно справится с COVID-19.

https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html

кндр (северная корея)

южная корея

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Алексей Калабанов

в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), южная корея, коронавирус covid-19