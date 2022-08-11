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В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач - РИА Новости, 11.08.2022
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В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач
В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач - РИА Новости, 11.08.2022
В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач
Житель Йошкар-Олы, задушивший 2-летнюю дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:18
2022-08-11T17:18
происшествия
йошкар-ола
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Житель Йошкар-Олы, задушивший 2-летнюю дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.По версии следствия, в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии ребенка устраивал ссоры с супругой и тетей девочки, применял насилие в отношении них."Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, йошкар-ола, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
17:18 11.08.2022
 
В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач

Житель Йошкар-Олы, убивший дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Житель Йошкар-Олы, задушивший 2-летнюю дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
По версии следствия, в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии ребенка устраивал ссоры с супругой и тетей девочки, применял насилие в отношении них.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 13:50
Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаРоссияРеспублика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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