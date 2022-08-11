https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html

В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач

В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач - РИА Новости, 11.08.2022

В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач

Житель Йошкар-Олы, задушивший 2-летнюю дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:18

2022-08-11T17:18

2022-08-11T17:18

происшествия

йошкар-ола

россия

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Житель Йошкар-Олы, задушивший 2-летнюю дочь за то, что она плакала ночью, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.По версии следствия, в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии ребенка устраивал ссоры с супругой и тетей девочки, применял насилие в отношении них."Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211026/prigovor-1756299733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, йошкар-ола, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)