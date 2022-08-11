В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына
Жительница Екатеринбурга, пьяной убившая годовалого сына, предстанет перед судом
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего). За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы ", - сказал Шульга.
По данным следствия, пьяная 38-летняя женщина в своей квартире дважды избила годовалого сына за то, что малыш не слушался и плакал. В результате причиненной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте. В ходе следствия обвиняемой была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что та вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях, отметили в СУСК.
По информации ГУМВД РФ по Свердловской области, женщина свою вину так и не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына.
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