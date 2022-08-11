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В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына - РИА Новости, 11.08.2022
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В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына
В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына - РИА Новости, 11.08.2022
В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына
Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:22
2022-08-11T14:22
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего). За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы ", - сказал Шульга.По данным следствия, пьяная 38-летняя женщина в своей квартире дважды избила годовалого сына за то, что малыш не слушался и плакал. В результате причиненной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте. В ходе следствия обвиняемой была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что та вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях, отметили в СУСК.По информации ГУМВД РФ по Свердловской области, женщина свою вину так и не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:22 11.08.2022
 
В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына

Жительница Екатеринбурга, пьяной убившая годовалого сына, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего). За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы ", - сказал Шульга.
По данным следствия, пьяная 38-летняя женщина в своей квартире дважды избила годовалого сына за то, что малыш не слушался и плакал. В результате причиненной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте. В ходе следствия обвиняемой была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что та вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях, отметили в СУСК.
По информации ГУМВД РФ по Свердловской области, женщина свою вину так и не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына.
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