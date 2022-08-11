https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808879985.html

В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына

В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына - РИА Новости, 11.08.2022

В Екатеринбурге будут судить женщину за убийство годовалого сына

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:22

2022-08-11T14:22

2022-08-11T14:22

происшествия

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве годовалого сына, предстанет перед судом, экспертиза показала ее вменяемость, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего). За совершение наиболее тяжкого из них предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы ", - сказал Шульга.По данным следствия, пьяная 38-летняя женщина в своей квартире дважды избила годовалого сына за то, что малыш не слушался и плакал. В результате причиненной черепно-мозговой травмы мальчик скончался на месте. В ходе следствия обвиняемой была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что та вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях, отметили в СУСК.По информации ГУМВД РФ по Свердловской области, женщина свою вину так и не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)