https://ria.ru/20220811/tury-1808799270.html
Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой
Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой - РИА Новости, 11.08.2022
Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:25
2022-08-11T13:25
2022-08-11T13:25
туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
египет
казахстан
турция
мальдивы
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены вниманием туры в Египет и Турцию, рассказал журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов."Этой зимой мы делаем очень высокую ставку на ОАЭ и взяли больший объем перевозки у иностранных авиакомпаний, в числе которых Fly Dubai, Emirates. Рейсы есть не только из Москвы, но еще из десяти регионов России. Мы видим спрос на продукт. Этим летом Эмираты были в лидерах, хотя такого мы раньше не наблюдали", — сказал Рубцов.Он добавил, что компания на данный момент ведет переговоры и намерена перевозить туристов в ОАЭ и совместно с российскими авиаперевозчиками. При этом Рубцов сказал, что уже сейчас туроператор фиксирует высокий спрос на это направление на октябрь и Новый год. В зимнем сезоне компания также планирует отправлять россиян и в другие популярные страны – Египет, Турция и Мальдивы.Туроператор сформировал туры и в Таиланд. "Азия сначала у нас осталась в стороне. Но буквально на днях появились предложения в Таиланд с удобной стыковкой в Казахстане", – рассказал он.По полетной программе в Египет гендиректор туроператора отметил, что компания намерена расширить ее, в том числе совместно с российскими перевозчиками. "Мы сейчас занимаемся еще Вьетнамом и Индонезией, хотим летать через Казахстан. С этого лета также начали возить туристов в Иран, и он неожиданно показал высокий спрос. Еще из новых направлений зимой будут Бахрейн и Оман", – заключил Рубцов.
https://ria.ru/20220810/dubay-1808562152.html
оаэ
египет
казахстан
турция
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оман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, египет, казахстан, турция, мальдивы, таиланд, оман, бахрейн, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Египет, Казахстан, Турция, Мальдивы, Таиланд, Оман, Бахрейн, туристы, куда можно лететь
Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой
ОАЭ войдут в число самых популярных стран для пляжного отдыха зимой у российских туристов
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены вниманием туры в Египет и Турцию, рассказал журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
"Этой зимой мы делаем очень высокую ставку на ОАЭ и взяли больший объем перевозки у иностранных авиакомпаний, в числе которых Fly Dubai, Emirates. Рейсы есть не только из Москвы, но еще из десяти регионов России. Мы видим спрос на продукт. Этим летом Эмираты были в лидерах, хотя такого мы раньше не наблюдали", — сказал Рубцов.
Он добавил, что компания на данный момент ведет переговоры и намерена перевозить туристов в ОАЭ и совместно с российскими авиаперевозчиками. При этом Рубцов сказал, что уже сейчас туроператор фиксирует высокий спрос на это направление на октябрь и Новый год. В зимнем сезоне компания также планирует отправлять россиян и в другие популярные страны – Египет, Турция и Мальдивы.
Туроператор сформировал туры и в Таиланд. "Азия сначала у нас осталась в стороне. Но буквально на днях появились предложения в Таиланд с удобной стыковкой в Казахстане", – рассказал он.
По полетной программе в Египет гендиректор туроператора отметил, что компания намерена расширить ее, в том числе совместно с российскими перевозчиками. "Мы сейчас занимаемся еще Вьетнамом и Индонезией, хотим летать через Казахстан. С этого лета также начали возить туристов в Иран, и он неожиданно показал высокий спрос. Еще из новых направлений зимой будут Бахрейн и Оман", – заключил Рубцов.