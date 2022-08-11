https://ria.ru/20220811/tury-1808799270.html

Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой

Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперт рассказал о самых популярных странах для пляжного отдыха зимой

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:25

2022-08-11T13:25

2022-08-11T13:25

туризм

туризм

новости - туризм

оаэ

египет

казахстан

турция

мальдивы

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены вниманием туры в Египет и Турцию, рассказал журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов."Этой зимой мы делаем очень высокую ставку на ОАЭ и взяли больший объем перевозки у иностранных авиакомпаний, в числе которых Fly Dubai, Emirates. Рейсы есть не только из Москвы, но еще из десяти регионов России. Мы видим спрос на продукт. Этим летом Эмираты были в лидерах, хотя такого мы раньше не наблюдали", — сказал Рубцов.Он добавил, что компания на данный момент ведет переговоры и намерена перевозить туристов в ОАЭ и совместно с российскими авиаперевозчиками. При этом Рубцов сказал, что уже сейчас туроператор фиксирует высокий спрос на это направление на октябрь и Новый год. В зимнем сезоне компания также планирует отправлять россиян и в другие популярные страны – Египет, Турция и Мальдивы.Туроператор сформировал туры и в Таиланд. "Азия сначала у нас осталась в стороне. Но буквально на днях появились предложения в Таиланд с удобной стыковкой в Казахстане", – рассказал он.По полетной программе в Египет гендиректор туроператора отметил, что компания намерена расширить ее, в том числе совместно с российскими перевозчиками. "Мы сейчас занимаемся еще Вьетнамом и Индонезией, хотим летать через Казахстан. С этого лета также начали возить туристов в Иран, и он неожиданно показал высокий спрос. Еще из новых направлений зимой будут Бахрейн и Оман", – заключил Рубцов.

https://ria.ru/20220810/dubay-1808562152.html

оаэ

египет

казахстан

турция

мальдивы

таиланд

оман

бахрейн

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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