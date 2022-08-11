https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808815812.html
В Турции заявили, что страна не будет подключаться к санкциям против России
В Турции заявили, что страна не будет подключаться к санкциям против России - РИА Новости, 11.08.2022
В Турции заявили, что страна не будет подключаться к санкциям против России
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России в области энергетики, у Анкары... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:33
2022-08-11T11:33
2022-08-11T11:33
экономика
турция
россия
азербайджан
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России в области энергетики, у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа."Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против России). У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки… В прошлом году мы потребляли примерно 59-60 миллиардов кубометров природного газа. Мы думаем, что в этом году потребление будет осуществляться такими же темпами. Конечно, сезонные колебания этой стороны природного газа также влияют на спрос. BOTAŞ (государственная нефтегазовая компания Турции) имеет данные по сравнению с предыдущими годами. Соответственно, мы делаем планирование поставок. Если поставщики соблюдают план отгрузки, проблем не будет", - сказал Донмез журналистам в агентстве Anadolu.
https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808800524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, азербайджан, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, Азербайджан, Санкции в отношении России
В Турции заявили, что страна не будет подключаться к санкциям против России
Министр энергетики Турции Донмез: страна не будет подключаться к санкциям против России