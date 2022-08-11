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Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах - РИА Новости, 11.08.2022
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Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах - РИА Новости, 11.08.2022
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах
Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:31
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в мире
турция
россия
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", - сказал Донмез журналистам.
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в мире, турция, россия
В мире, Турция, Россия
10:31 11.08.2022 (обновлено: 10:50 11.08.2022)
 
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах

Глава Минэнерго Донмез: Турция обсуждает возможность оплаты части транзита газа в лирах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", - сказал Донмез журналистам.
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