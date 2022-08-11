https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808800524.html
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах - РИА Новости, 11.08.2022
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах
Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:31
2022-08-11T10:31
2022-08-11T10:50
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", - сказал Донмез журналистам.
https://ria.ru/20220808/valyuta-1808009348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, россия
10:31 11.08.2022 (обновлено: 10:50 11.08.2022)
Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах
Глава Минэнерго Донмез: Турция обсуждает возможность оплаты части транзита газа в лирах
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", - сказал Донмез журналистам.