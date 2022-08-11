https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808800524.html

Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах

Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах - РИА Новости, 11.08.2022

Турция обсуждает возможность оплатить часть транзита газа в лирах

Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:31

2022-08-11T10:31

2022-08-11T10:50

в мире

турция

россия

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", - сказал Донмез журналистам.

https://ria.ru/20220808/valyuta-1808009348.html

турция

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия