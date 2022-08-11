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В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску - РИА Новости, 11.08.2022
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В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску
В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску - РИА Новости, 11.08.2022
В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску
В общественном транспорте австрийской столицы Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску в транспорте, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:29
2022-08-11T10:29
в мире
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австрия
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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. В общественном транспорте австрийской столицы Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску в транспорте, передаёт корреспондент РИА Новости.В общественном транспорте Вены необходимо носить маску типа FFP2."Уважаемые пассажиры, необходимо носить маску, которая закрывает нос и рот", - прозвучало объявление в поезде на зелёной ветке U4, в котором находился корреспондент РИА Новости.В пресс-службе транспортной компании Wiener Linien РИА Новости пояснили, что такие объявления теперь звучат на нескольких иностранных языках."В настоящее время Wiener Linien предоставляет информацию о требовании носить маску FFP2 на немецком, венгерском, фарси, сербском, турецком, арабском, русском и английском языках. Коллеги из службы безопасности сами записывали объявления. С помощью объявлений на разных языках мы хотим помочь как можно большему количеству пассажиров задуматься о требовании маски FFP2 и тем самым облегчить сложную работу службы безопасности", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Катарина Штайнвендтнер.
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в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
10:29 11.08.2022
 
В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску

В транспорте Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Австрии в Вене
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. В общественном транспорте австрийской столицы Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску в транспорте, передаёт корреспондент РИА Новости.
В общественном транспорте Вены необходимо носить маску типа FFP2.
"Уважаемые пассажиры, необходимо носить маску, которая закрывает нос и рот", - прозвучало объявление в поезде на зелёной ветке U4, в котором находился корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе транспортной компании Wiener Linien РИА Новости пояснили, что такие объявления теперь звучат на нескольких иностранных языках.
"В настоящее время Wiener Linien предоставляет информацию о требовании носить маску FFP2 на немецком, венгерском, фарси, сербском, турецком, арабском, русском и английском языках. Коллеги из службы безопасности сами записывали объявления. С помощью объявлений на разных языках мы хотим помочь как можно большему количеству пассажиров задуматься о требовании маски FFP2 и тем самым облегчить сложную работу службы безопасности", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Катарина Штайнвендтнер.
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