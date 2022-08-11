https://ria.ru/20220811/transport-1808800246.html

В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску

В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску - РИА Новости, 11.08.2022

В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску

В общественном транспорте австрийской столицы Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску в транспорте, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

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вена

австрия

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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. В общественном транспорте австрийской столицы Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску в транспорте, передаёт корреспондент РИА Новости.В общественном транспорте Вены необходимо носить маску типа FFP2."Уважаемые пассажиры, необходимо носить маску, которая закрывает нос и рот", - прозвучало объявление в поезде на зелёной ветке U4, в котором находился корреспондент РИА Новости.В пресс-службе транспортной компании Wiener Linien РИА Новости пояснили, что такие объявления теперь звучат на нескольких иностранных языках."В настоящее время Wiener Linien предоставляет информацию о требовании носить маску FFP2 на немецком, венгерском, фарси, сербском, турецком, арабском, русском и английском языках. Коллеги из службы безопасности сами записывали объявления. С помощью объявлений на разных языках мы хотим помочь как можно большему количеству пассажиров задуматься о требовании маски FFP2 и тем самым облегчить сложную работу службы безопасности", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Катарина Штайнвендтнер.

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

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австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вена, австрия