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Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа - РИА Новости, 11.08.2022
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Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа
Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа - РИА Новости, 11.08.2022
Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа
Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, заявил глава ведомства Меррик... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:43
2022-08-11T23:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, заявил глава ведомства Меррик Гарланд."Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск", — сказал он журналистам.По его словам, ведомство подало заявление в суд, чтобы добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск."Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными", — добавил Гарланд.Глава Минюста отметил, что пока не может поделиться другой информацией об основаниях обыска.Вечером во вторник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post утверждало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с бумагами. Издание Politico писало, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, министерство юстиции сша, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Министерство юстиции США, ФБР
22:43 11.08.2022 (обновлено: 23:07 11.08.2022)
 
Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

Минюст США через суд запросил ордер ФБР на проведение обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, заявил глава ведомства Меррик Гарланд.
"Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск", — сказал он журналистам.
По его словам, ведомство подало заявление в суд, чтобы добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск.
"Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными", — добавил Гарланд.
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Вечером во вторник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.
Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post утверждало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с бумагами. Издание Politico писало, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампМинистерство юстиции СШАФБР
 
 
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