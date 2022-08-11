https://ria.ru/20220811/tramp-1809028063.html

Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа - РИА Новости, 11.08.2022

Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа

Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, заявил глава ведомства Меррик... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:43

2022-08-11T22:43

2022-08-11T23:07

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ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, заявил глава ведомства Меррик Гарланд."Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск", — сказал он журналистам.По его словам, ведомство подало заявление в суд, чтобы добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск."Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными", — добавил Гарланд.Глава Минюста отметил, что пока не может поделиться другой информацией об основаниях обыска.Вечером во вторник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post утверждало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с бумагами. Издание Politico писало, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, министерство юстиции сша, фбр