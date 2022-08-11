Трамп прокомментировал проведенные ФБР обыски в своем имении
Экс-президент США Трамп заявил, что ФБР не пустило адвокатов на обыски в его имении
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследования (ФБР) не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при состоявшихся в понедельник обысках в его имении Мар-а-Лаго или находиться поблизости.
"ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда на (имение) в Мар-а-Лаго. Всех попросили покинуть помещение - они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его Telegram-канале.
Экс-президент США задался вопросом, почему федеральные агент "столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли". "(Экс-президенты США) Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались "рейдам", несмотря на большие разногласия", - возмущенно указал Трамп.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.