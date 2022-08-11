https://ria.ru/20220811/tramp-1808757871.html

Трамп прокомментировал проведенные ФБР обыски в своем имении

Трамп прокомментировал проведенные ФБР обыски в своем имении - РИА Новости, 11.08.2022

Трамп прокомментировал проведенные ФБР обыски в своем имении

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследования (ФБР) не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:19

2022-08-11T01:19

2022-08-11T01:19

в мире

барак обама

билл клинтон

сша

нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследования (ФБР) не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при состоявшихся в понедельник обысках в его имении Мар-а-Лаго или находиться поблизости.Экс-президент США задался вопросом, почему федеральные агент "столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли". "(Экс-президенты США) Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались "рейдам", несмотря на большие разногласия", - возмущенно указал Трамп.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/tramp-1808699333.html

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Алексей Калабанов

в мире, барак обама, билл клинтон, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша, дональд трамп