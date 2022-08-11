https://ria.ru/20220811/tinkoff-1808934438.html

"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей

"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 11.08.2022

"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей

Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:55

2022-08-11T16:55

2022-08-11T17:11

экономика

тинькофф. кредитные системы

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ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену валюты, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Судебное разбирательство получило в России широкий резонанс: весной, на фоне резко подешевевшего рубля, клиенту банка удалось выгодно поменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у банка."Тинькофф" впоследствии решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, после чего списал с клиента чуть более 1,28 миллиона рублей. Тот не согласился и подал на банк в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред."Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда", - пояснили в Дзержинском районном суде Перми.Представитель суда пояснил, что, помимо возврата "незаконно заработанной" суммы, решение подразумевает компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф в 323 тысячи рублей, который будет взыскан в казну.Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение одного месяца.Как писали СМИ, в феврале и марте этого года на фоне турбулентности на валютном рынке ряд клиентов "Тинькоффа" нашел способ выгодно менять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк, согласно публикациям, посчитал это неосновательным обогащением и списал эти деньги с их счетов деньги.

https://ria.ru/20220810/tsb-1808729575.html

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы