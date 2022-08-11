https://ria.ru/20220811/tinkoff-1808934438.html
"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей
"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 11.08.2022
"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей
Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:55
2022-08-11T16:55
2022-08-11T17:11
экономика
тинькофф. кредитные системы
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ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену валюты, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Судебное разбирательство получило в России широкий резонанс: весной, на фоне резко подешевевшего рубля, клиенту банка удалось выгодно поменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у банка."Тинькофф" впоследствии решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, после чего списал с клиента чуть более 1,28 миллиона рублей. Тот не согласился и подал на банк в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред."Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда", - пояснили в Дзержинском районном суде Перми.Представитель суда пояснил, что, помимо возврата "незаконно заработанной" суммы, решение подразумевает компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф в 323 тысячи рублей, который будет взыскан в казну.Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение одного месяца.Как писали СМИ, в феврале и марте этого года на фоне турбулентности на валютном рынке ряд клиентов "Тинькоффа" нашел способ выгодно менять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк, согласно публикациям, посчитал это неосновательным обогащением и списал эти деньги с их счетов деньги.
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экономика, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы
16:55 11.08.2022 (обновлено: 17:11 11.08.2022)
"Тинькофф" обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 миллиона рублей
"Тинькофф" вернет клиенту 1,3 миллиона рублей, полученных на операциях по обмену валюты
ПЕРМЬ, 11 авг - РИА Новости. Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену валюты, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
Судебное разбирательство получило в России широкий резонанс: весной, на фоне резко подешевевшего рубля, клиенту банка удалось выгодно поменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у банка.
"Тинькофф" впоследствии решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, после чего списал с клиента чуть более 1,28 миллиона рублей. Тот не согласился и подал на банк в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред.
"Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда", - пояснили в Дзержинском районном суде Перми.
Представитель суда пояснил, что, помимо возврата "незаконно заработанной" суммы, решение подразумевает компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф в 323 тысячи рублей, который будет взыскан в казну.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение одного месяца.
Как писали СМИ, в феврале и марте этого года на фоне турбулентности на валютном рынке ряд клиентов "Тинькоффа" нашел способ выгодно менять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк, согласно публикациям, посчитал это неосновательным обогащением и списал эти деньги с их счетов деньги.