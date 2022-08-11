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В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка
В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка - РИА Новости, 11.08.2022
В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка
Прокуратура в Тверской области проводит проверку после пожара в гараже, где обнаружено тело мальчика, предположительно 2009 года рождения, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:49
2022-08-11T17:49
2022-08-11T17:49
происшествия
тверская область
конаковский район
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура в Тверской области проводит проверку после пожара в гараже, где обнаружено тело мальчика, предположительно 2009 года рождения, сообщило ведомство."Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области проводит проверку в связи с пожаром в деревне Тешилово... По предварительной информации, днём 11 августа произошло возгорание гаража, расположенного в названной деревне. В ходе тушения пожара обнаружен труп мальчика, предположительно 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.Уточняется, что на месте находится конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов. Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту взято под контроль надзорного ведомства.
https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html
тверская область
конаковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область, конаковский район
Происшествия, Тверская область, Конаковский район
В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка
В Тверской области после тушения пожара в гараже нашли тело подростка