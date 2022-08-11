https://ria.ru/20220811/telo-1808952746.html

В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка

В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка - РИА Новости, 11.08.2022

В Тверской области в сгоревшем гараже нашли тело подростка

Прокуратура в Тверской области проводит проверку после пожара в гараже, где обнаружено тело мальчика, предположительно 2009 года рождения, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:49

2022-08-11T17:49

2022-08-11T17:49

происшествия

тверская область

конаковский район

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Прокуратура в Тверской области проводит проверку после пожара в гараже, где обнаружено тело мальчика, предположительно 2009 года рождения, сообщило ведомство."Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области проводит проверку в связи с пожаром в деревне Тешилово... По предварительной информации, днём 11 августа произошло возгорание гаража, расположенного в названной деревне. В ходе тушения пожара обнаружен труп мальчика, предположительно 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.Уточняется, что на месте находится конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов. Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту взято под контроль надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html

тверская область

конаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тверская область, конаковский район