https://ria.ru/20220811/tela-1808763571.html

Разведка ЛНР: солдаты ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников

Разведка ЛНР: солдаты ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников - РИА Новости, 11.08.2022

Разведка ЛНР: солдаты ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР, об этом... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T05:07

2022-08-11T05:07

2022-08-11T07:02

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР, об этом они сообщили РИА Новости.По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении.Как считают бойцы, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.На Украину с 24 февраля прибыли уже более 7,1 тысячи наемников из более чем 60 стран следует из данных, опубликованных Минобороны России в середине июля. При этом российские вооруженные силы выявляют их еще на этапе подготовки к въезду на Украину.Во вторник Минобороны опубликовало сводную таблицу, из которой следует, что наибольшие потери среди всех прибывших воевать на стороне Киева иностранных наемников с начала российской спецоперации на Украине понесла Польша - уничтожено 643 боевика, далее идут США (241) и Канада (213).На четвертом месте в сводной таблице российского ведомства расположилась Грузия с 195 уничтоженными наемниками, далее следуют Румыния и Великобритания, которые потеряли 156 и 141 боевиков соответственно.Военное ведомство неоднократно напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/italiya-1808704006.html

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html

https://ria.ru/20220811/su-25-1808761819.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, соледар, лнр