https://ria.ru/20220811/sudno-1808792629.html

Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск

Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск - РИА Новости, 11.08.2022

Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск

Судно с зерном, выход которого планировался в четверг из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды, сообщило министерство... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:57

2022-08-11T09:57

2022-08-11T09:57

экономика

украина

черноморск

турция

министерство инфраструктуры украины

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Судно с зерном, выход которого планировался в четверг из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды, сообщило министерство национальной обороны Турции."Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются на Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - информирует турецкое военное ведомство.В среду в министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что второе иностранное судно с начала российской специальной операции на Украине зашло в порт Черноморск в Одесской области для загрузки зерном. Указывалось, что это балкер OSPREY S, который должен взять на борт 30 тысяч тонн кукурузы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу и Черноморск.

https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html

украина

черноморск

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, черноморск, турция, министерство инфраструктуры украины