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Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск - РИА Новости, 11.08.2022
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Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск - РИА Новости, 11.08.2022
Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
Судно с зерном, выход которого планировался в четверг из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды, сообщило министерство... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:57
2022-08-11T09:57
экономика
украина
черноморск
турция
министерство инфраструктуры украины
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Судно с зерном, выход которого планировался в четверг из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды, сообщило министерство национальной обороны Турции."Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются на Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - информирует турецкое военное ведомство.В среду в министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что второе иностранное судно с начала российской специальной операции на Украине зашло в порт Черноморск в Одесской области для загрузки зерном. Указывалось, что это балкер OSPREY S, который должен взять на борт 30 тысяч тонн кукурузы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу и Черноморск.
https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html
украина
черноморск
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экономика, украина, черноморск, турция, министерство инфраструктуры украины
Экономика, Украина, Черноморск, Турция, Министерство инфраструктуры Украины
09:57 11.08.2022
 
Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск

Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск из-за плохой погоды

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз в порту
Сухогруз в порту - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз в порту. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Судно с зерном, выход которого планировался в четверг из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются на Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - информирует турецкое военное ведомство.
В среду в министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что второе иностранное судно с начала российской специальной операции на Украине зашло в порт Черноморск в Одесской области для загрузки зерном. Указывалось, что это балкер OSPREY S, который должен взять на борт 30 тысяч тонн кукурузы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу и Черноморск.
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ЭкономикаУкраинаЧерноморскТурцияМинистерство инфраструктуры Украины
 
 
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