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В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина
В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина - РИА Новости, 11.08.2022
В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина
Мужчина приходил в московские супермаркеты и представлялся стажером, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы, нанеся ущерб трем магазинам почти РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:26
2022-08-11T14:26
2022-08-11T16:08
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина приходил в московские супермаркеты и представлялся стажером, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы, нанеся ущерб трем магазинам почти на 100 тысяч рублей, вора задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина приходил в магазины и представлялся стажером-кассиром. Его ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал выручку и уходил. За несколько дней "стажер" похитил из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочерёмушкинской и Профсоюзной почти 100 тысяч рублей, которые затем потратил.Добавляется, что возбуждены уголовные дела по статье о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Мужчина обворовывает кассы супермаркетов. Кадры МВД
В Москве 28-летний приезжий мужчина, представляясь стажёром-кассиром, обчистил кассы трех столичных супермаркетов. Работники торговых организаций, считая его своим, ставили новичка на кассу для обслуживания клиентов, а он вместо этого похищал выручку и скрывался. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник приходил в магазины, расположенные на улицах Новаторов, Новочерёмушкинской и Профсоюзной. За несколько дней он похитил почти 100 тысяч рублей. Дознанием ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
2022-08-11T14:26
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
14:26 11.08.2022 (обновлено: 16:08 11.08.2022)
В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина
В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина на сто тысяч рублей