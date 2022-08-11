https://ria.ru/20220811/stazher-1808880976.html

В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина

В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина - РИА Новости, 11.08.2022

В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина

Мужчина приходил в московские супермаркеты и представлялся стажером, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы, нанеся ущерб трем магазинам почти РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:26

2022-08-11T14:26

2022-08-11T16:08

происшествия

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808884865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fd1c1902ef283da82873a9f1603e8f0.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина приходил в московские супермаркеты и представлялся стажером, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы, нанеся ущерб трем магазинам почти на 100 тысяч рублей, вора задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России."Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина приходил в магазины и представлялся стажером-кассиром. Его ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал выручку и уходил. За несколько дней "стажер" похитил из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочерёмушкинской и Профсоюзной почти 100 тысяч рублей, которые затем потратил.Добавляется, что возбуждены уголовные дела по статье о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина обворовывает кассы супермаркетов. Кадры МВД В Москве 28-летний приезжий мужчина, представляясь стажёром-кассиром, обчистил кассы трех столичных супермаркетов. Работники торговых организаций, считая его своим, ставили новичка на кассу для обслуживания клиентов, а он вместо этого похищал выручку и скрывался. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник приходил в магазины, расположенные на улицах Новаторов, Новочерёмушкинской и Профсоюзной. За несколько дней он похитил почти 100 тысяч рублей. Дознанием ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 2022-08-11T14:26 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва