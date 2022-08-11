https://ria.ru/20220811/ssha-1808834113.html

США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД

США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД - РИА Новости, 11.08.2022

США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД

Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:30

в мире

сша

аль-каида

айман аз-завахири

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений об уничтожении в Кабуле 31 июля в результате удара беспилотника главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста", - сказал Нечаев на брифинге.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220803/gosdep-1806815899.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, аль-каида, айман аз-завахири