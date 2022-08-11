https://ria.ru/20220811/ssha-1808834113.html
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД - РИА Новости, 11.08.2022
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД
Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:30
в мире
сша
аль-каида
айман аз-завахири
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений об уничтожении в Кабуле 31 июля в результате удара беспилотника главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста", - сказал Нечаев на брифинге.* Террористическая организация, запрещена в России
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аль-каида, айман аз-завахири
В мире, США, Аль-Каида, Айман аз-Завахири
12:17 11.08.2022 (обновлено: 12:30 11.08.2022)
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД
МИД: США не представили доказательства ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аз-Завахири