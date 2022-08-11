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США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД - РИА Новости, 11.08.2022
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США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД - РИА Новости, 11.08.2022
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД
Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:30
в мире
сша
аль-каида
айман аз-завахири
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений об уничтожении в Кабуле 31 июля в результате удара беспилотника главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста", - сказал Нечаев на брифинге.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, аль-каида, айман аз-завахири
В мире, США, Аль-Каида, Айман аз-Завахири
12:17 11.08.2022 (обновлено: 12:30 11.08.2022)
 
США не представили доказательства ликвидации Аз-Завахири, заявил МИД

МИД: США не представили доказательства ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аз-Завахири

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Не беремся подтверждать достоверность американских заявлений об уничтожении в Кабуле 31 июля в результате удара беспилотника главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири. Вашингтон не представил общественности каких-либо доказательств ликвидации указанного террориста", - сказал Нечаев на брифинге.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 01:02
Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреСШААль-КаидаАйман аз-Завахири
 
 
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