https://ria.ru/20220811/sportkompleks-1808911661.html
В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году
В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году - РИА Новости, 11.08.2022
В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году
В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:55
2022-08-11T15:55
2022-08-11T15:55
липецкая область
общество
елец
липецкая область
игорь артамонов
спорт
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для занятий спортом, сообщил глава области Игорь Артамонов.ФОК строится в рамках региональной программы благоустройства Ельца - старейшего города области. Здесь откроется мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Зрительская трибуна сможет вместить 500 зрителей. В новый ФОК переедут воспитанники многих детских спортивных секций."Это важный проект не только для Ельца, но и для региона. Подрядчик строит уже не первый объект в нашей области. Обсудили все тонкости предстоящей работы. Надеемся, что наши рекомендации услышаны и спорткомплекс будет сдан в срок", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20220808/tekhnopark-1807955845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елец, липецкая область, игорь артамонов, спорт
Липецкая область, Общество, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Спорт