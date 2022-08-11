https://ria.ru/20220811/sportkompleks-1808911661.html

В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году

В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году - РИА Новости, 11.08.2022

В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году

В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:55

2022-08-11T15:55

2022-08-11T15:55

липецкая область

общество

елец

липецкая область

игорь артамонов

спорт

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для занятий спортом, сообщил глава области Игорь Артамонов.ФОК строится в рамках региональной программы благоустройства Ельца - старейшего города области. Здесь откроется мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Зрительская трибуна сможет вместить 500 зрителей. В новый ФОК переедут воспитанники многих детских спортивных секций."Это важный проект не только для Ельца, но и для региона. Подрядчик строит уже не первый объект в нашей области. Обсудили все тонкости предстоящей работы. Надеемся, что наши рекомендации услышаны и спорткомплекс будет сдан в срок", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20220808/tekhnopark-1807955845.html

елец

липецкая область

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Алёна Пава

общество, елец, липецкая область, игорь артамонов, спорт