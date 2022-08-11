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В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году - РИА Новости, 11.08.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году
В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году - РИА Новости, 11.08.2022
В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году
В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:55
2022-08-11T15:55
липецкая область
общество
елец
липецкая область
игорь артамонов
спорт
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для занятий спортом, сообщил глава области Игорь Артамонов.ФОК строится в рамках региональной программы благоустройства Ельца - старейшего города области. Здесь откроется мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Зрительская трибуна сможет вместить 500 зрителей. В новый ФОК переедут воспитанники многих детских спортивных секций."Это важный проект не только для Ельца, но и для региона. Подрядчик строит уже не первый объект в нашей области. Обсудили все тонкости предстоящей работы. Надеемся, что наши рекомендации услышаны и спорткомплекс будет сдан в срок", – прокомментировал Артамонов.
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общество, елец, липецкая область, игорь артамонов, спорт
Липецкая область, Общество, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Спорт
15:55 11.08.2022
 

В Липецкой области откроется крупный спортивный комплекс в 2023 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения стройплощадки физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения стройплощадки физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области в декабре 2023 года откроется физкультурно-оздоровительного комплекс, который станет самым большим сооружением в регионе для занятий спортом, сообщил глава области Игорь Артамонов.
ФОК строится в рамках региональной программы благоустройства Ельца - старейшего города области. Здесь откроется мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Зрительская трибуна сможет вместить 500 зрителей. В новый ФОК переедут воспитанники многих детских спортивных секций.
"Это важный проект не только для Ельца, но и для региона. Подрядчик строит уже не первый объект в нашей области. Обсудили все тонкости предстоящей работы. Надеемся, что наши рекомендации услышаны и спорткомплекс будет сдан в срок", – прокомментировал Артамонов.
Новый технопарк Кванториум откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 10:43Липецкая область
В елецкой гимназии откроется новый технопарк
 
Липецкая областьОбществоЕлецЛипецкая областьИгорь АртамоновСпорт
 
 
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