https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808846007.html

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ

Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612164_47:373:3024:2048_1920x0_80_0_0_e3239e9a8c66a7151828d6a28d0f9e81.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808847161.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф