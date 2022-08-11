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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ
Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:49
2022-08-11T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:49 11.08.2022 (обновлено: 12:58 11.08.2022)
 
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ

Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 797 украинских боевых машин РСЗО

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
Кадр видео брифинга Минобороны от 11 августа 2022
12:52Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР
 
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