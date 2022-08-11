https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808846007.html
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ
Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:49
2022-08-11T12:49
2022-08-11T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уже почти 800 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808847161.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:49 11.08.2022 (обновлено: 12:58 11.08.2022)
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 797 машин РСЗО ВСУ
Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 797 украинских боевых машин РСЗО