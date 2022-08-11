https://ria.ru/20220811/sovbez-1809020971.html

Небензя раскритиковал методы подготовки документов в Совбезе ООН

Небензя раскритиковал методы подготовки документов в Совбезе ООН - РИА Новости, 11.08.2022

Небензя раскритиковал методы подготовки документов в Совбезе ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал тенденцию последних лет, при которой в Совбезе ООН готовят документы без консультаций с заинтересованными... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:17

2022-08-11T21:17

2022-08-11T21:17

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ООН, 11 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал тенденцию последних лет, при которой в Совбезе ООН готовят документы без консультаций с заинтересованными странами.В четверг по инициативе РФ проходит неофициальное заседание Совбеза по теме неформального кураторства тех или иных тем в СБ определенными членами Совета."Ситуация с неформальным кураторством значительных изменений, увы, не претерпела. Большинство решений по-прежнему остаются лишь на бумаге, а страновые досье - в руках трех членов Совета. Остаются неясными процедуры отбора или самоназначения "пенхолдеров". В итоге весь этот процесс, очевидно, никак нельзя назвать демократичным. Нарастает критика в отношении методов работы авторов проектов", - сказал Небензя.По его словам, "негативной тенденцией последних лет стала подготовка документов без соответствующих консультаций с самими государствами на повестке совета". "А ведь речь идет о судьбоносных решениях именно для них, для населения этих стран", - добавил он.По словам Небензи, порой неясно, на основании чего и в чьих интересах в первоначальный проект того или иного документа вносятся те или иные нововведения."Кроме того, мнения региональных игроков, гораздо лучше осведомленных о реальной ситуации "на земле", стран-поставщиков контингентов и представителей секретариата ООН во многих случаях также остаются за скобками. В результате совет принимает полусырые продукты, которые не отражают современных реалий и не учитывают мнений затронутых государств", - указал постпред.В итоге, по его словам, наблюдается растущая политизация гуманитарного досье, "разрыв между принятыми советом мандатами миротворческих миссий и реальными возможностями их выполнения и, как следствие, недовольство населения принимающих стран"."Убеждены, что пересмотр вопроса о неформальном кураторстве, его последовательная реструктуризация и углубленное обсуждение методов назрели давно", - добавил он."Расширение круга неформальных кураторов и сокураторов за счет активного участия всех членов СБ позволит обеспечить инклюзивность и благоприятным образом скажется на процессе подготовки и согласования документов", - заключил постпред.

https://ria.ru/20220802/napryazhennost-1806555261.html

https://ria.ru/20220621/nebenzya-1797156088.html

https://ria.ru/20220630/zapad-1799162977.html

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в мире, россия, оон, василий небензя