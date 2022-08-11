https://ria.ru/20220811/slutskiy-1808865128.html

Слуцкий прокомментировал решение сейма Латвии

Слуцкий прокомментировал решение сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022

Слуцкий прокомментировал решение сейма Латвии

Сейм Латвии, объявивший Россию "страной, поддерживающей терроризм", занимается экстремистским популизмом, "спонсорами терроризма" впору называть их заокеанских... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:37

2022-08-11T13:37

2022-08-11T13:46

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сейм Латвии, объявивший Россию "страной, поддерживающей терроризм", занимается экстремистским популизмом, "спонсорами терроризма" впору называть их заокеанских кураторов, заявил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий РИА Новости.Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"."Сейм Латвии занимается экстремистским популизмом, если не сказать плагиатом. Заявление о признании России государством-спонсором терроризма не оригинально по своей сути и явно списано у американских конгрессменов, ну или ранее у литовских коллег. Парламентарии прибалтийских стран продолжают торговать русофобией. При этом откровенно подменяя понятия "добра" и "зла", - сообщил Слуцкий.При этом он отметил, что "лицемерие и антироссийская агония" не приносят Латвии никаких экономических дивидендов, кроме "огрызков печенек" с "барского стола настоящих спонсоров неонацизма". Также он предложил парламенту Латвии заняться реальными проблемами своих избирателей."Спонсорами терроризма" впору называть своих заокеанских кураторов, развязавших военные кампании в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, активно подержавших кровавый переворот на Украине и геноцид русских в Донбассе. И где были тогда все сеймы сразу?" - добавил политик.

https://ria.ru/20220811/seym-1808860138.html

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латвия, в мире, россия, югославия