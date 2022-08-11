https://ria.ru/20220811/sklyar-1808846855.html

Александр Скляр выступит на фестивале "Спасская башня"

Александр Скляр выступит на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 11.08.2022

Александр Скляр выступит на фестивале "Спасская башня"

Лидер и основатель группы "Ва-банкъ" Александр Скляр выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:22

2022-08-11T13:22

2022-08-11T13:22

культура

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня-2012"

александр ф. скляр

россия

музыка

куда сходить

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Лидер и основатель группы "Ва-банкъ" Александр Скляр выступит на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля."Лидер и основатель группы "Ва-банкъ", легенда русского рока, гибкий творец и музыкант, заслуженный артист России Александр Ф. Скляр выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", — говорится в сообщении.Как сообщают организаторы, Скляр выступит в рамках вечерних представлений фестиваля 27 и 28 августа, а также 2 и 3 сентября. Он исполнит песню "Маршруты московские".В фестивале примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Россию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

https://ria.ru/20220810/averbukh-1808040926.html

россия

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня-2012", александр ф. скляр, россия, музыка, куда сходить