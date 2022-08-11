https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html

СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке

СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке - РИА Новости, 11.08.2022

СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке

Следственно-оперативная группа СК РФ в Донецке собрала пробы грунта на заводе, где ночью из-за украинского обстрела произошла утечка аммиака, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:01

2022-08-11T13:01

2022-08-11T13:01

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Следственно-оперативная группа СК РФ в Донецке собрала пробы грунта на заводе, где ночью из-за украинского обстрела произошла утечка аммиака, сообщает корреспондент РИА Новости."Накануне вечером воинскими формированиями Украины совершен обстрел Донецкого пивоваренного завода. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, собираются доказательства. В том числе, берутся пробы химического вещества", - рассказал агентству один из криминалистов.Все собранные материалы будут приобщены к уголовному делу об использовании киевским режимом незаконных методов ведения войны.По предварительным данным, обстрел осуществлен боеприпасами натовского калибра - 155 миллиметров.Как сообщало МЧС ДНР, в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще четыре пострадали – "сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать".По данным ведомства, в результате атаки на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Сейчас пожар потушен, утечку аммиака удалось остановить, отмечали в МЧС.

https://ria.ru/20220811/delo-1808837488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Кадры пожара на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района. Рабочие с донецкого пивзавода рассказали, что эвакуировались сразу после "прилета". 2022-08-11T13:01 true PT0M58S

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происшествия, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика