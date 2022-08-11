https://ria.ru/20220811/shtraf-1808855730.html

Суд в Минусинске оштрафовал мать, истязавшую ребенка-инвалида

Суд в Минусинске оштрафовал мать, истязавшую ребенка-инвалида - РИА Новости, 11.08.2022

Суд в Минусинске оштрафовал мать, истязавшую ребенка-инвалида

Суд в Минусинске оштрафовал на пять тысяч рублей многодетную мать, избивавшую ребенка-инвалида из-за неприязни к его отцу, сообщает прокуратура Красноярского... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:15

2022-08-11T13:15

2022-08-11T14:42

красноярский край

происшествия

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 11 авг — РИА Новости. Суд в Минусинске оштрафовал на пять тысяч рублей многодетную мать, избивавшую ребенка-инвалида из-за неприязни к его отцу, сообщает прокуратура Красноярского края.Мать троих детей избивала полуторагодовалого сына и снимала это на камеру телефона. Видео она отправляла отцу ребенка, с которым проживала раздельно и была в плохих отношениях. На нее завели дело по ч. один ст. 156 УК России (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию) и п. "г" ч. два ст. 117 УК России (истязание) и посадили под домашний арест, сообщала ранее прокуратура.По данным ведомства, в период с 1 по 15 мая жительница Минусинска находилась в эмоционально неустойчивом состоянии и, зная о том, что при рождении у ее ребенка обнаружили врожденный порок сердца, "наносила ему удары рукой по телу и голове, проявляла жестокость и недопустимые методы воспитания"."С учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств девушке назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. <...> В суде продолжается рассмотрение искового заявления о лишении ее родительских прав в отношении двух малолетних детей", — говорится в сообщении.По данным ГСУ СК региона, в настоящее время дети находятся под опекой бабушки в Саяногорске в Хакасии.

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808829913.html

красноярский край

минусинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, происшествия, минусинск