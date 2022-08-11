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Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
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Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска
Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска - РИА Новости, 11.08.2022
Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска
Арбитражный суд города Москвы признал законным привлечение к ответственности управляющей компании ООО "Дэзис" за неубранные снежные свесы и сосульки в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:28
2022-08-11T10:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы признал законным привлечение к ответственности управляющей компании ООО "Дэзис" за неубранные снежные свесы и сосульки в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.В феврале 2022 года в ходе проверки инспекторы зафиксировали снежные свесы, сосульки и наледь на кровле дома по улице Куйбышева в поселке Менделеево. По итогам инспекции был составлен административный протокол. В результате его рассмотрения "Дэзис" признали виновным по статье за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. На организацию наложили штраф в размере 250 тысяч рублей. Коммунальщики считали постановление незаконным, поскольку оно стало одним из нескольких по результатам одной проверочной кампании."В решении говорится: управляющая организация совершила несколько самостоятельных противоправных действий. Нарушения зафиксированы в различных МКД. А стало быть, за каждое из них необходимо нести отдельную ответственность согласно КоАП РФ", – приводятся слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
10:28 11.08.2022
 

Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСосульки на крышах жилых домов
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сосульки на крышах жилых домов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы признал законным привлечение к ответственности управляющей компании ООО "Дэзис" за неубранные снежные свесы и сосульки в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.
В феврале 2022 года в ходе проверки инспекторы зафиксировали снежные свесы, сосульки и наледь на кровле дома по улице Куйбышева в поселке Менделеево. По итогам инспекции был составлен административный протокол. В результате его рассмотрения "Дэзис" признали виновным по статье за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. На организацию наложили штраф в размере 250 тысяч рублей. Коммунальщики считали постановление незаконным, поскольку оно стало одним из нескольких по результатам одной проверочной кампании.
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:31Новости Подмосковья
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"В решении говорится: управляющая организация совершила несколько самостоятельных противоправных действий. Нарушения зафиксированы в различных МКД. А стало быть, за каждое из них необходимо нести отдельную ответственность согласно КоАП РФ", – приводятся слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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