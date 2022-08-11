https://ria.ru/20220811/shtraf-1808799434.html

Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска

Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска - РИА Новости, 11.08.2022

Арбитраж признал законным штраф за сосульки для УК Солнечногорска

Арбитражный суд города Москвы признал законным привлечение к ответственности управляющей компании ООО "Дэзис" за неубранные снежные свесы и сосульки в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:28

2022-08-11T10:28

2022-08-11T10:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы признал законным привлечение к ответственности управляющей компании ООО "Дэзис" за неубранные снежные свесы и сосульки в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.В феврале 2022 года в ходе проверки инспекторы зафиксировали снежные свесы, сосульки и наледь на кровле дома по улице Куйбышева в поселке Менделеево. По итогам инспекции был составлен административный протокол. В результате его рассмотрения "Дэзис" признали виновным по статье за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. На организацию наложили штраф в размере 250 тысяч рублей. Коммунальщики считали постановление незаконным, поскольку оно стало одним из нескольких по результатам одной проверочной кампании."В решении говорится: управляющая организация совершила несколько самостоятельных противоправных действий. Нарушения зафиксированы в различных МКД. А стало быть, за каждое из них необходимо нести отдельную ответственность согласно КоАП РФ", – приводятся слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.

https://ria.ru/20220810/genplan-1808564577.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)