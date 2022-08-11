https://ria.ru/20220811/shtraf-1808781820.html

Вокалиста группы "Курара" оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Вокалиста группы "Курара" оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 11.08.2022

Вокалиста группы "Курара" оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал вокалиста группы "Курара" Олега Ягодина на 40 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:29

2022-08-11T09:29

2022-08-11T11:23

происшествия

владимир путин

россия

екатеринбург

украина

свердловский областной суд

шоубиз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал вокалиста группы "Курара" Олега Ягодина на 40 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Ягодина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала судья Юлия Шкляева.Административное дело против Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) поступило судье 1 июля.Причиной разбирательства стали попавшие в телеэфир высказывания вокалиста на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь на 25 июня.В суде адвокат Ягодина Георгий Краснов сообщил, что полиция составила протокол из-за негативных слов музыканта в адрес президента России Владимира Путина и армии. Краснов отметил, что Ягодин Путина не оскорблял, а говорил он не конкретно о спецоперации на Украине – предмет его речи скорее можно отнести к "абстрактной категории".Сам лидер уральской рок-группы заявил, что на фестивале не произносил фамилии президента и с протоколом не согласен.После решения суда Краснов сообщил журналистам, что штраф будет обжалован в Свердловском областном суде.

https://ria.ru/20220803/shtraf-1806976680.html

https://ria.ru/20220727/shtraf-1805335860.html

россия

екатеринбург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир путин, россия, екатеринбург, украина, свердловский областной суд