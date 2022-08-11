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На Кубани планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября - РИА Новости, 11.08.2022
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Краснодарский край
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На Кубани планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября
На Кубани планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября - РИА Новости, 11.08.2022
На Кубани планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября
Восемь новых школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи планируют открыть к 1 сентября, до конца года в Краснодарском крае введут в эксплуатацию еще девять... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:01
2022-08-11T23:01
краснодарский край
общество
анапа
краснодар
новороссийск
школы
сочи
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Восемь новых школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи планируют открыть к 1 сентября, до конца года в Краснодарском крае введут в эксплуатацию еще девять учреждений, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании по подготовке школ к новому учебному году, которое провела вице-губернатор региона Анна Минькова."Подготовка к школе – это многозадачный процесс для системы образования – от безопасности до работы пищеблоков. В 2022 году более 2,8 миллиарда рублей распределили на капремонт 838 образовательных организаций в 44 муниципалитетах", – приводятся в сообщении слова Миньковой.
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общество, анапа, краснодар, новороссийск, школы, сочи
Краснодарский край, Общество, Анапа, Краснодар, Новороссийск, Школы, Сочи
23:01 11.08.2022
 
На Кубани планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября

В Краснодарском крае планируют открыть восемь новых школ к 1 сентября

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Восемь новых школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи планируют открыть к 1 сентября, до конца года в Краснодарском крае введут в эксплуатацию еще девять учреждений, сообщает администрация региона.
Краснодарском крае 1 сентября планируют открыть восемь школ на 9825 мест в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи. До конца года введут в эксплуатацию еще девять учреждений общей вместимостью 4575 мест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании по подготовке школ к новому учебному году, которое провела вице-губернатор региона Анна Минькова.
"Подготовка к школе – это многозадачный процесс для системы образования – от безопасности до работы пищеблоков. В 2022 году более 2,8 миллиарда рублей распределили на капремонт 838 образовательных организаций в 44 муниципалитетах", – приводятся в сообщении слова Миньковой.
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8 августа, 22:25Краснодарский край
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ
 
Краснодарский крайОбществоАнапаКраснодарНовороссийскШколыСочи
 
 
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