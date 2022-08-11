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Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/shakhta-1808956938.html
Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ
Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:58
2022-08-11T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."Сегодня, в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным министерства, в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ", четыре горянка находятся под землей.
https://ria.ru/20220801/shakhta-1806312840.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 11.08.2022 (обновлено: 18:05 11.08.2022)
 
Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ

В обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахте имени Засядько в Донецке находятся 29 горняков

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"Сегодня, в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным министерства, в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ", четыре горянка находятся под землей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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