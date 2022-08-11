https://ria.ru/20220811/shakhta-1808956938.html

Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ

Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022

Шахту имени Засядько в Донецке обесточило из-за обстрела ВСУ

Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:58

2022-08-11T17:58

2022-08-11T18:05

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."Сегодня, в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным министерства, в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ", четыре горянка находятся под землей.

https://ria.ru/20220801/shakhta-1806312840.html

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр