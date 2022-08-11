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Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме - РИА Новости, 11.08.2022
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Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме
Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме - РИА Новости, 11.08.2022
Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме
Сейм Латвии, объявив Россию "страной-спонсором терроризма", руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения - неонацисты, заявила официальный... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:26
2022-08-11T13:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
латвия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сейм Латвии, объявив Россию "страной-спонсором терроризма", руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения - неонацисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейм Латвии объявил Россию "страной — спонсором терроризма". Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, латвия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Латвия, Россия
13:26 11.08.2022
 
Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме

Захарова обвинила сейм Латвии, объявивший Россию спонсором терроризма, в ксенофобии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сейм Латвии, объявив Россию "страной-спонсором терроризма", руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения - неонацисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейм Латвии объявил Россию "страной — спонсором терроризма". Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЛатвияРоссия
 
 
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