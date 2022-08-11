https://ria.ru/20220811/seym-1808860138.html

Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме

Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме - РИА Новости, 11.08.2022

Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме

Сейм Латвии, объявив Россию "страной-спонсором терроризма", руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения - неонацисты, заявила официальный... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:26

2022-08-11T13:26

2022-08-11T13:26

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

латвия

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сейм Латвии, объявив Россию "страной-спонсором терроризма", руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения - неонацисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейм Латвии объявил Россию "страной — спонсором терроризма". Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, латвия, россия