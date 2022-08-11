https://ria.ru/20220811/semena-1808921730.html

На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России

На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России - РИА Новости, 11.08.2022

На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России

Семена гибридов кукурузы селекции Всероссийского НИИ кукурузы в Пятигорске составляют не менее 30% от общего объема таких семян отечественного производства,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:14

2022-08-11T16:14

2022-08-11T16:14

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Семена гибридов кукурузы селекции Всероссийского НИИ кукурузы в Пятигорске составляют не менее 30% от общего объема таких семян отечественного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства.Он подчеркнул, что власти Ставропольского края держат на особом контроле вопросы обеспечения экономической стабильности в агропромышленном комплексе. Сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка по 40 направлениям в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства",Он напомнил, что глава региона Владимир Владимиров поставил перед краевым министерством сельского хозяйства и агропромышленным комплексом задачу снизить зависимость от импортных поставок семенного материала пропашных культур – кукурузы, подсолнечника и сахарной свёклы. К этой работе подключились представители научного сообщества, в частности, Всероссийский НИИ кукурузы, занимающийся не только семенами кукурузы на зерно и силос, но и производством семян гибридов пищевой кукурузы - сахарной, белозерной и лопающейся (янтарный попкорн).Как отметили в пресс-службе, сотрудниками ВНИИ кукурузы за 35 лет существования создано около 90 гибридов кукурузы разных групп спелости. В настоящее время семеноводство ведется по 50 гибридам. Кроме того, разработана современная система семеноводства гибридов кукурузы, обеспечивающая высокие физические качества семян, повышающие их конкурентоспособность.В пресс-службе добавили, что посевная площадь под посевы кукурузы в крае составляет около 135 тысяч гектаров. В настоящее время аграрии региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав урожай в 8,5 миллионов тонн. Скоро они приступят к уборке сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника на маслосемена.В текущем году ставропольские сельхозтоваропроизводители уже получили господдержку в рамках погектарной субсидии по госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в сумме 123,9 миллиона рублей. До конца года планируется оказание государственной поддержки – субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 272,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html

https://ria.ru/20220810/stavropole-1808582124.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика