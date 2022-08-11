https://ria.ru/20220811/semena-1808921730.html
На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России
На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России - РИА Новости, 11.08.2022
На Ставрополье производят 30% от всех семян гибридов кукурузы в России
Семена гибридов кукурузы селекции Всероссийского НИИ кукурузы в Пятигорске составляют не менее 30% от общего объема таких семян отечественного производства,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:14
2022-08-11T16:14
2022-08-11T16:14
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Семена гибридов кукурузы селекции Всероссийского НИИ кукурузы в Пятигорске составляют не менее 30% от общего объема таких семян отечественного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства.Он подчеркнул, что власти Ставропольского края держат на особом контроле вопросы обеспечения экономической стабильности в агропромышленном комплексе. Сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка по 40 направлениям в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства",Он напомнил, что глава региона Владимир Владимиров поставил перед краевым министерством сельского хозяйства и агропромышленным комплексом задачу снизить зависимость от импортных поставок семенного материала пропашных культур – кукурузы, подсолнечника и сахарной свёклы. К этой работе подключились представители научного сообщества, в частности, Всероссийский НИИ кукурузы, занимающийся не только семенами кукурузы на зерно и силос, но и производством семян гибридов пищевой кукурузы - сахарной, белозерной и лопающейся (янтарный попкорн).Как отметили в пресс-службе, сотрудниками ВНИИ кукурузы за 35 лет существования создано около 90 гибридов кукурузы разных групп спелости. В настоящее время семеноводство ведется по 50 гибридам. Кроме того, разработана современная система семеноводства гибридов кукурузы, обеспечивающая высокие физические качества семян, повышающие их конкурентоспособность.В пресс-службе добавили, что посевная площадь под посевы кукурузы в крае составляет около 135 тысяч гектаров. В настоящее время аграрии региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав урожай в 8,5 миллионов тонн. Скоро они приступят к уборке сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника на маслосемена.В текущем году ставропольские сельхозтоваропроизводители уже получили господдержку в рамках погектарной субсидии по госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в сумме 123,9 миллиона рублей. До конца года планируется оказание государственной поддержки – субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 272,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220720/investproekty-1803777929.html
https://ria.ru/20220810/stavropole-1808582124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
СТАВРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Семена гибридов кукурузы селекции Всероссийского НИИ кукурузы в Пятигорске составляют не менее 30% от общего объема таких семян отечественного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства.
Он подчеркнул, что власти Ставропольского края
держат на особом контроле вопросы обеспечения экономической стабильности в агропромышленном комплексе. Сельхозтоваропроизводителям оказывается поддержка по 40 направлениям в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства",
Он напомнил, что глава региона Владимир Владимиров
поставил перед краевым министерством сельского хозяйства и агропромышленным комплексом задачу снизить зависимость от импортных поставок семенного материала пропашных культур – кукурузы, подсолнечника и сахарной свёклы. К этой работе подключились представители научного сообщества, в частности, Всероссийский НИИ кукурузы, занимающийся не только семенами кукурузы на зерно и силос, но и производством семян гибридов пищевой кукурузы - сахарной, белозерной и лопающейся (янтарный попкорн).
Как отметили в пресс-службе, сотрудниками ВНИИ кукурузы за 35 лет существования создано около 90 гибридов кукурузы разных групп спелости. В настоящее время семеноводство ведется по 50 гибридам. Кроме того, разработана современная система семеноводства гибридов кукурузы, обеспечивающая высокие физические качества семян, повышающие их конкурентоспособность.
"Для обеспечения семенами кукурузы ставропольских сельхозтоваропроизводителей под урожай 2023 года заложены участки гибридизации кукурузы на площади 5,5 тысяч гектаров, что в 3 раза больше от потребности в них края. Работа в этом направлении будет продолжена", – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.
В пресс-службе добавили, что посевная площадь под посевы кукурузы в крае составляет около 135 тысяч гектаров. В настоящее время аграрии региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав урожай в 8,5 миллионов тонн. Скоро они приступят к уборке сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника на маслосемена.
В текущем году ставропольские сельхозтоваропроизводители уже получили господдержку в рамках погектарной субсидии по госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в сумме 123,9 миллиона рублей. До конца года планируется оказание государственной поддержки – субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 272,2 миллиона рублей.