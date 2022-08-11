https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html

Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД

Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022

Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД

Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:46

2022-08-11T11:46

2022-08-11T12:13

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.В ходе брифинга он напомнил, что на днях в Вене прошел очередной раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нечаев подчеркнул, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.Нечаев добавил, что договоренности по СВПД подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая продолжает действовать."Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы "Б", о которых кое-кто любит поспекулировать, вступают в противоречия с консенсусными решениями СБ", - сказал Нечаев."Российская сторона заявляла, что язык ультиматумов в столь ответственном и деликатном деле, как восстановление СВПД, не сработает", - добавил он, комментируя заявления сторон по итогам очередного раунда переговоров в Вене.

https://ria.ru/20220808/soglashenie-1808174229.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)