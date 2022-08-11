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Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022
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Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:46
2022-08-11T12:13
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.В ходе брифинга он напомнил, что на днях в Вене прошел очередной раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нечаев подчеркнул, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.Нечаев добавил, что договоренности по СВПД подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая продолжает действовать."Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы "Б", о которых кое-кто любит поспекулировать, вступают в противоречия с консенсусными решениями СБ", - сказал Нечаев."Российская сторона заявляла, что язык ультиматумов в столь ответственном и деликатном деле, как восстановление СВПД, не сработает", - добавил он, комментируя заявления сторон по итогам очередного раунда переговоров в Вене.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:46 11.08.2022 (обновлено: 12:13 11.08.2022)
 
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД

МИД России: все "планы Б" по ядерной сделке противоречат решениям СБ ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
В ходе брифинга он напомнил, что на днях в Вене прошел очередной раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нечаев подчеркнул, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.
Нечаев добавил, что договоренности по СВПД подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая продолжает действовать.
"Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы "Б", о которых кое-кто любит поспекулировать, вступают в противоречия с консенсусными решениями СБ", - сказал Нечаев.
"Российская сторона заявляла, что язык ультиматумов в столь ответственном и деликатном деле, как восстановление СВПД, не сработает", - добавил он, комментируя заявления сторон по итогам очередного раунда переговоров в Вене.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
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В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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