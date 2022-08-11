https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:46
2022-08-11T11:46
2022-08-11T12:13
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.В ходе брифинга он напомнил, что на днях в Вене прошел очередной раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нечаев подчеркнул, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.Нечаев добавил, что договоренности по СВПД подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая продолжает действовать."Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы "Б", о которых кое-кто любит поспекулировать, вступают в противоречия с консенсусными решениями СБ", - сказал Нечаев."Российская сторона заявляла, что язык ультиматумов в столь ответственном и деликатном деле, как восстановление СВПД, не сработает", - добавил он, комментируя заявления сторон по итогам очередного раунда переговоров в Вене.
https://ria.ru/20220808/soglashenie-1808174229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:46 11.08.2022 (обновлено: 12:13 11.08.2022)
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
МИД России: все "планы Б" по ядерной сделке противоречат решениям СБ ООН
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Никаких планов "Б" при восстановлении ядерной сделки быть не может, при этом язык ультиматумов на переговорах по СВПД не сработает, заявил в четверг замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
В ходе брифинга он напомнил, что на днях в Вене
прошел очередной раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нечаев подчеркнул, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана
.
Нечаев добавил, что договоренности по СВПД
подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН
2231, которая продолжает действовать.
"Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы "Б", о которых кое-кто любит поспекулировать, вступают в противоречия с консенсусными решениями СБ", - сказал Нечаев.
"Российская сторона заявляла, что язык ультиматумов в столь ответственном и деликатном деле, как восстановление СВПД, не сработает", - добавил он, комментируя заявления сторон по итогам очередного раунда переговоров в Вене.