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Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022
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Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении
Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:11
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сбербанк россии
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сбербанк онлайн
экономика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.Ранее в четверг клиенты банка рассказали агентству, что не могут войти в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок."Сейчас по техническим причинам вход в приложение ограничен. Со стороны Сбербанка сейчас проводятся технические работы. А, уже закрыты - можете попробовать войти", - сообщил сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом РИА Новости.В самом Сбербанке заявили агентству, что "все системы банка работают в штатном режиме".
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сбербанк россии, россия, сбербанк онлайн, экономика, технологии
Сбербанк России, Россия, Сбербанк Онлайн, Экономика, Технологии
14:11 11.08.2022 (обновлено: 14:20 11.08.2022)
 
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении

Сбербанк: вход в приложение был ограничен из-за технических работ, доступ восстановлен

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
Ранее в четверг клиенты банка рассказали агентству, что не могут войти в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок.
"Сейчас по техническим причинам вход в приложение ограничен. Со стороны Сбербанка сейчас проводятся технические работы. А, уже закрыты - можете попробовать войти", - сообщил сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом РИА Новости.
В самом Сбербанке заявили агентству, что "все системы банка работают в штатном режиме".
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