https://ria.ru/20220811/sberbank-1808876006.html

Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении

Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022

Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении

Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:11

2022-08-11T14:11

2022-08-11T14:20

сбербанк россии

россия

сбербанк онлайн

экономика

технологии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.Ранее в четверг клиенты банка рассказали агентству, что не могут войти в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок."Сейчас по техническим причинам вход в приложение ограничен. Со стороны Сбербанка сейчас проводятся технические работы. А, уже закрыты - можете попробовать войти", - сообщил сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом РИА Новости.В самом Сбербанке заявили агентству, что "все системы банка работают в штатном режиме".

https://ria.ru/20220531/lanit-1788357659.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сбербанк россии, россия, сбербанк онлайн, экономика, технологии