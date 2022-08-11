https://ria.ru/20220811/sberbank-1808876006.html
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении
Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:11
2022-08-11T14:11
2022-08-11T14:20
сбербанк россии
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сбербанк онлайн
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сложности со входом в мобильное приложение Сбербанка возникли из-за технических работ, сейчас они закончены и доступ восстановлен, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.Ранее в четверг клиенты банка рассказали агентству, что не могут войти в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок."Сейчас по техническим причинам вход в приложение ограничен. Со стороны Сбербанка сейчас проводятся технические работы. А, уже закрыты - можете попробовать войти", - сообщил сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом РИА Новости.В самом Сбербанке заявили агентству, что "все системы банка работают в штатном режиме".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сбербанк России, Россия, Сбербанк Онлайн, Экономика, Технологии
14:11 11.08.2022 (обновлено: 14:20 11.08.2022)
Сбербанк объяснил сбой в мобильном приложении
Сбербанк: вход в приложение был ограничен из-за технических работ, доступ восстановлен