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Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/sapery-1809031671.html
Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов
Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 11.08.2022
Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 480 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:11
2022-08-11T23:11
специальная военная операция на украине
россия
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 480 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил России и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 16 271,89 гектара территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 135,01 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 481 085 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
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россия
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россия, в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
23:11 11.08.2022
 
Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов

Минобороны: российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 480 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Отряды разминирования Вооруженных Сил России и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Всего проверено: 16 271,89 гектара территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 135,01 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 481 085 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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