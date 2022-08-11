https://ria.ru/20220811/sapery-1809031671.html

Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов

Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 11.08.2022

Российские саперы обезвредили в Донбассе 480 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 480 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:11

2022-08-11T23:11

2022-08-11T23:11

специальная военная операция на украине

россия

в мире

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военные сапёры обезвредили в Донбассе более 480 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил России и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 16 271,89 гектара территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 135,01 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 481 085 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф