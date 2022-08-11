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ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России - РИА Новости, 11.08.2022
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ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России
ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России - РИА Новости, 11.08.2022
ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России
Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:01
2022-08-11T14:01
в мире
россия
евросоюз
владимир чижов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Владимир Чижов, Санкции в отношении России
14:01 11.08.2022
 
ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России

Постпред Чижов: ЕС почти исчерпал возможности для ужесточения санкций против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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