ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России
Постпред Чижов: ЕС почти исчерпал возможности для ужесточения санкций против России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.