https://ria.ru/20220811/sanktsii-1808872808.html

ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России

ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России - РИА Новости, 11.08.2022

ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России

Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:01

2022-08-11T14:01

2022-08-11T14:01

в мире

россия

евросоюз

владимир чижов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения санкций против России на сегодняшний день практически исчерпаны, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220811/vizy-1808858877.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии