https://ria.ru/20220811/samokatchik-1808760814.html
Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком
Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком - РИА Новости, 11.08.2022
Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком
Пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсации вреда через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:55
2022-08-11T02:55
2022-08-11T05:39
общество
авто
россия
гибдд мвд рф
самокаты
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсации вреда через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД, сообщил РИА Новости член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев.По его словам, регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.В случае, если в результате столкновения с таким самокатом гражданину был причинен вред – он возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд.То же касается и ответственности, в зависимости от тяжести причиненного вреда может наступать административная или уголовная ответственность по общим нормам о причинении вреда здоровью и имуществу граждан. Жаловаться при этом нужно в полицию или в суд, отметил юрист."Самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и на них распространяются положения ПДД. Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности", - предупредил Казанцев."Понятно, что пострадавшим гражданам сложно на глаз определить мощность самоката, поэтому я рекомендую в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, а там уже пусть они сами разбираются, чья это компетенция", - отметил он.Если речь идет о причинении вреда по неосторожности, пояснил юрист, то во всех случаях можно привлечь к гражданско-правовой ответственности по статье 1064 Гражданского кодекса России, которая предполагает, что человек, причинивший вред, должен компенсировать его в полном объеме. А за тяжкий вред здоровью может даже наступить уголовная ответственность по статье 118 УК, которая грозит нарушителю штрафом, исправительными работами или арестом на срок до полугода.
https://ria.ru/20220630/samokaty-1799148400.html
https://ria.ru/20220601/samokat-1792260532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф, самокаты
02:55 11.08.2022 (обновлено: 05:39 11.08.2022)
Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком
Юрист Казанцев: пешеход вправе потребовать компенсацию после столкновения с самокатом
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсации вреда через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД, сообщил РИА Новости член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев.
По его словам, регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.
"Самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством, поэтому самокатчики на таких самокатах с точки зрения закона приравнены к пешеходам. С юридической точки зрения столкновение с таким самокатом то же самое, что и столкновение с быстро бегущим человеком. На такие инциденты не распространяются положения о ДТП, поскольку дорожно-транспортное происшествие в силу его определения предполагает участие в событии транспортного средства, а самокат транспортным средством по смыслу ПДД не является", - сказал юрист.
В случае, если в результате столкновения с таким самокатом гражданину был причинен вред – он возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд.
То же касается и ответственности, в зависимости от тяжести причиненного вреда может наступать административная или уголовная ответственность по общим нормам о причинении вреда здоровью и имуществу граждан. Жаловаться при этом нужно в полицию или в суд, отметил юрист.
"Самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и на них распространяются положения ПДД. Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД
для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности", - предупредил Казанцев.
"Понятно, что пострадавшим гражданам сложно на глаз определить мощность самоката, поэтому я рекомендую в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию, а там уже пусть они сами разбираются, чья это компетенция", - отметил он.
Если речь идет о причинении вреда по неосторожности, пояснил юрист, то во всех случаях можно привлечь к гражданско-правовой ответственности по статье 1064 Гражданского кодекса России
, которая предполагает, что человек, причинивший вред, должен компенсировать его в полном объеме. А за тяжкий вред здоровью может даже наступить уголовная ответственность по статье 118 УК, которая грозит нарушителю штрафом, исправительными работами или арестом на срок до полугода.