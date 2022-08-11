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На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
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На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки
На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки - РИА Новости, 11.08.2022
На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки
На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились рыбаки,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:06
2022-08-11T16:06
туризм
происшествия
красноярский край
новости - туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились рыбаки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края. Позднее сообщалось, что второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь, на поиски воздушных судов вылетел вертолет Ми-8."Предварительно, на вертолетах Robinson R44 летели две группы рыбаков", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что вылет обоих вертолетов был санкционирован службой управления воздушного движения.
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происшествия, красноярский край, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Красноярский край, Новости - Туризм
16:06 11.08.2022
 
На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки

На борту пропавших с радаров в Красноярском крае вертолетов, предварительно, были рыбаки

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВертолет Robinson 44
Вертолет Robinson 44 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вертолет Robinson 44. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились рыбаки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края. Позднее сообщалось, что второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь, на поиски воздушных судов вылетел вертолет Ми-8.
"Предварительно, на вертолетах Robinson R44 летели две группы рыбаков", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вылет обоих вертолетов был санкционирован службой управления воздушного движения.
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