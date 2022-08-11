https://ria.ru/20220811/rybaki-1808920486.html

На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки

На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки - РИА Новости, 11.08.2022

На борту пропавших под Красноярском вертолетов, предварительно, были рыбаки

На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились рыбаки,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:06

2022-08-11T16:06

2022-08-11T16:06

туризм

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красноярский край

новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились рыбаки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края. Позднее сообщалось, что второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь, на поиски воздушных судов вылетел вертолет Ми-8."Предварительно, на вертолетах Robinson R44 летели две группы рыбаков", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что вылет обоих вертолетов был санкционирован службой управления воздушного движения.

https://ria.ru/20220804/vladivostok-1807137853.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, новости - туризм