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Британия предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/rszo-1808899758.html
Британия предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров
Британия предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров - РИА Новости, 11.08.2022
Британия предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров
Великобритания предоставит Украине больше РСЗО с дальностью до 80 км и высокоточных управляемых реактивных снарядов M31A1, сообщает агентство Reuters со ссылкой РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:27
2022-08-11T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
донбасс
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине больше РСЗО с дальностью до 80 км и высокоточных управляемых реактивных снарядов M31A1, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса."Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться", - приводит агентство слова Уоллеса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220811/vosstanovlenie-1808877052.html
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808812315.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, донбасс, нато, вооруженные силы украины, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Бен Уоллес
15:27 11.08.2022
 
Британия предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров

Великобритания предоставит Украине РСЗО с дальностью до 80 километров и снаряды

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине больше РСЗО с дальностью до 80 км и высокоточных управляемых реактивных снарядов M31A1, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
"Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться", - приводит агентство слова Уоллеса.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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