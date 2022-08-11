Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию
Зеленский призвал запретить поставки импортных деталей, необходимых для российского ВПК
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.
Зеленский в четверг выступил на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы.
"Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, если бы не импортные детали – электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства, которые используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники, Россия не имела бы боеспособной армии в современных условиях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.