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Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/rossiya-1808895084.html
Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию
Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию - РИА Новости, 11.08.2022
Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию
Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:10
2022-08-11T15:10
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.Зеленский в четверг выступил на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы."Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, если бы не импортные детали – электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства, которые используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники, Россия не имела бы боеспособной армии в современных условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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технологии, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:10 11.08.2022
 
Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию

Зеленский призвал запретить поставки импортных деталей, необходимых для российского ВПК

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.
Зеленский в четверг выступил на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы.
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"Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, если бы не импортные детали – электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства, которые используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники, Россия не имела бы боеспособной армии в современных условиях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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