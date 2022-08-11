https://ria.ru/20220811/rossiya-1808895084.html

Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию

Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию - РИА Новости, 11.08.2022

Зеленский призвал сорвать работу ВПК России через технологическую изоляцию

Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:10

2022-08-11T15:10

2022-08-11T15:10

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России, ограничив полностью поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.Зеленский в четверг выступил на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы."Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, если бы не импортные детали – электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства, которые используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники, Россия не имела бы боеспособной армии в современных условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220810/vizy-1808636979.html

https://ria.ru/20220728/kirill-1805555758.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр