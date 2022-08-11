https://ria.ru/20220811/rosoboroneksport-1808881704.html

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" презентует более 200 образцов вооружений

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" презентует более 200 образцов вооружений - РИА Новости, 11.08.2022

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" презентует более 200 образцов вооружений

"Рособоронэкспорт" презентует на военно-техническом форуме "Армия-2022" более 200 современных образцов вооружений делегациям из 50 стран, сообщили в четверг в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:29

2022-08-11T14:29

2022-08-11T14:29

безопасность

александр михеев

кубинка

рособоронэкспорт

т-14

армата

тор (зенитный ракетный комплекс)

форум "армия — 2022"

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" презентует на военно-техническом форуме "Армия-2022" более 200 современных образцов вооружений делегациям из 50 стран, сообщили в четверг в пресс-службе компании.Выставка пройдёт с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке."Рособоронэкспорт" примет более 70 делегаций из 50 стран различных регионов мира в ходе VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" <…> В 2022 году на площадках форума "Армия" будет продемонстрировано свыше тысячи образцов, а "Рособоронэкспорт" в рамках своей экспозиции представит более 200 образцов современной российской экспортоориентированной продукции для всех видов вооруженных сил", – цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.По его словам, на полях форума российский спецэкспортёр ожидает подписания ряда важных контрактов и соглашений с иностранными заказчиками и российскими производителями."В 2022 году впервые самые перспективные образцы будут сосредоточены в демонстрационной зоне "Рособоронэкспорта" – в специализированной статической экспозиции вблизи павильона компании. Участники и гости форума смогут ознакомиться с танком Т-14 "Армата", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг" <…> а также с проявившими себя как эффективные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э ("Силок")", - говорится в сообщении.Кроме того, РОЭ ожидает большой интерес заказчиков и посетителей к выставленным на "Армии-2022" беспилотникам "Орлан-10Е" и БЛА нового "Орлан-30", а также барражирующим боеприпасам "Куб-Э".

https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html

https://ria.ru/20220810/checkmate-1808566632.html

кубинка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, александр михеев, кубинка, рособоронэкспорт, т-14, армата, тор (зенитный ракетный комплекс), форум "армия — 2022"