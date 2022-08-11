Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/reyn-1808760643.html
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна
Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:47
2022-08-11T02:47
в мире
германия
европа
министерство транспорта германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149483/08/1494830802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5c43ce6af34b8d67581c5a2fe5b33f.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки, пишет The Daily Mail.Как отмечает издание, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента."Мы не проанализировали полностью (данное. – прим. ред.) событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году", - приводит The Daily Mail слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде. "Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – прим. ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин.По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте."Ситуация довольно драматичная, но пока не настолько, как в 2018 году", - отметил в свою очередь представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц. При этом он добавил, что уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.
https://ria.ru/20220805/temza-1807375443.html
https://ria.ru/20220809/aes-1808344690.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149483/08/1494830802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4036b06594d088cfe394ac732d0ed487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, министерство транспорта германии
02:47 11.08.2022
 
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна

Daily Mail: пересыхание Рейна грозит ФРГ перебоями поставок и снижением роста экономики

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкРека Рейн
Река Рейн - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в фотобанк
Река Рейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки, пишет The Daily Mail.
Как отмечает издание, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента.
Жители Лондона отдыхают на берегу Темзы в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 00:18
В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы
"Мы не проанализировали полностью (данное. – прим. ред.) событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году", - приводит The Daily Mail слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.
Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде. "Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – прим. ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин.
По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте.
"Ситуация довольно драматичная, но пока не настолько, как в 2018 году", - отметил в свою очередь представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц. При этом он добавил, что уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.
Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.
АЭС Сайзвел B в Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:39
В Европе АЭС могут остановиться из-за жары, заявил метеоролог
 
В миреГерманияЕвропаМинистерство транспорта Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала