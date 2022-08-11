https://ria.ru/20220811/reyn-1808760643.html
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна
Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:47
2022-08-11T02:47
2022-08-11T02:47
в мире
германия
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министерство транспорта германии
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки, пишет The Daily Mail.Как отмечает издание, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента."Мы не проанализировали полностью (данное. – прим. ред.) событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году", - приводит The Daily Mail слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде. "Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – прим. ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин.По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте."Ситуация довольно драматичная, но пока не настолько, как в 2018 году", - отметил в свою очередь представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц. При этом он добавил, что уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.
https://ria.ru/20220805/temza-1807375443.html
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в мире, германия, европа, министерство транспорта германии
СМИ: Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна
Daily Mail: пересыхание Рейна грозит ФРГ перебоями поставок и снижением роста экономики
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки, пишет
The Daily Mail.
Как отмечает издание, в 2018 году, когда Европа
пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ
. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента.
"Мы не проанализировали полностью (данное. – прим. ред.) событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году", - приводит The Daily Mail слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.
Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде. "Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – прим. ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии
Тим Александрин.
По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте.
"Ситуация довольно драматичная, но пока не настолько, как в 2018 году", - отметил в свою очередь представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц. При этом он добавил, что уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.
Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.