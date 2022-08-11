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В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму - РИА Новости, 11.08.2022
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму
Двенадцать штабов - пять в Бердянске и семь в Бердянском районе - открыли для подготовки к референдуму о вхождении в состав России, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:27
2022-08-11T14:27
2022-08-11T14:27
специальная военная операция на украине
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бердянск
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. Двенадцать штабов - пять в Бердянске и семь в Бердянском районе - открыли для подготовки к референдуму о вхождении в состав России, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220811/berdyansk-1808793794.html
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в мире, россия, бердянск, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Бердянск, Запорожская область
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму
В Бердянском районе открыли 12 штабов перед референдумом о вхождении в состав России