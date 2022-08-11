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В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/referendum-1808881311.html
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму - РИА Новости, 11.08.2022
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму
Двенадцать штабов - пять в Бердянске и семь в Бердянском районе - открыли для подготовки к референдуму о вхождении в состав России, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:27
2022-08-11T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
бердянск
запорожская область
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. Двенадцать штабов - пять в Бердянске и семь в Бердянском районе - открыли для подготовки к референдуму о вхождении в состав России, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220811/berdyansk-1808793794.html
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в мире, россия, бердянск, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Бердянск, Запорожская область
14:27 11.08.2022
 
В Бердянском районе открыли 12 штабов для подготовки к референдуму

В Бердянском районе открыли 12 штабов перед референдумом о вхождении в состав России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. Двенадцать штабов - пять в Бердянске и семь в Бердянском районе - открыли для подготовки к референдуму о вхождении в состав России, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко.
"Мы достаточно активно начали работу по подготовке к референдуму: открыто пять штабов вместе с Россией в городе, и семь - в районе. Жители города и района очень хотят жить в России и иметь российское гражданство", - сказал Сауленко во время пресс-тура, организованного Минобороны РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 10:04
Около 2,5 тысячи жителей Бердянска с 12 июня получили российские паспорта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБердянскЗапорожская область
 
 
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