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Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/referendum-1808798830.html
Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума
Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума - РИА Новости, 11.08.2022
Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума
Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:26
2022-08-11T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. При этом сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября."Дата проведения референдума – это вторично. Важно мнение и желание людей вернуться на свою историческую родину в Россию. Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, референдум проведут, как только будет понимание, что все три эти принципа воплощаются в жизнь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
10:26 11.08.2022 (обновлено: 10:27 11.08.2022)
 
Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума

Власти Запорожской области назовут дату референдума, когда обеспечат его безопасность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. При этом сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября.
"Дата проведения референдума – это вторично. Важно мнение и желание людей вернуться на свою историческую родину в Россию. Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, референдум проведут, как только будет понимание, что все три эти принципа воплощаются в жизнь.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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