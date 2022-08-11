https://ria.ru/20220811/referendum-1808798830.html

Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума

Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума - РИА Новости, 11.08.2022

Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума

Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:26

2022-08-11T10:26

2022-08-11T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. При этом сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября."Дата проведения референдума – это вторично. Важно мнение и желание людей вернуться на свою историческую родину в Россию. Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, референдум проведут, как только будет понимание, что все три эти принципа воплощаются в жизнь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий