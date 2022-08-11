10:26 11.08.2022 (обновлено: 10:27 11.08.2022)
Власти Запорожской области рассказали, когда назовут дату референдума
Власти Запорожской области назовут дату референдума, когда обеспечат его безопасность
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России определят, как только будет гарантирована его безопасность и свобода волеизъявления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. При этом сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября.
"Дата проведения референдума – это вторично. Важно мнение и желание людей вернуться на свою историческую родину в Россию. Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, референдум проведут, как только будет понимание, что все три эти принципа воплощаются в жизнь.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.