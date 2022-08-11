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Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР
Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР
Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T06:08
2022-08-11T09:05
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг – РИА Новости. Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.
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Пушилин о проведении референдума в ДНР
Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. "Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума", – сказал он журналистам. Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, видео
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР
ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг – РИА Новости. Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
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06:08 11.08.2022 (обновлено: 09:05 11.08.2022)
 
Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР

Пушилин: дату референдума о присоединении к России назовут после освобождения ДНР

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг – РИА Новости. Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума", – сказал он журналистам.
Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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