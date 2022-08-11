https://ria.ru/20220811/referendum-1808764583.html

Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР

Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Пушилин рассказал, когда определят дату референдума в ДНР

Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T06:08

2022-08-11T06:08

2022-08-11T09:05

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 11 авг – РИА Новости. Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.

донецкая народная республика

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Пушилин о проведении референдума в ДНР

Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. "Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума", – сказал он журналистам. Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.

2022-08-11T06:08

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