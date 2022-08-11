11:11 11.08.2022 (обновлено: 11:23 11.08.2022)
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток" в ДНР
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.26 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - н.п. Карловка – н.п. Веселое: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
До этого ведомство зафиксировало еще три обстрела Донецка: в 9.16, 9.30 и 10.20. По Кировскому и Куйбышевскому районам города украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
В 8.35 был зафиксирован обстрел Горловки. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.