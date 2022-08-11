https://ria.ru/20220811/rakety-1808809490.html

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР

Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:11

2022-08-11T11:11

2022-08-11T11:23

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.26 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - н.п. Карловка – н.п. Веселое: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.До этого ведомство зафиксировало еще три обстрела Донецка: в 9.16, 9.30 и 10.20. По Кировскому и Куйбышевскому районам города украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.В 8.35 был зафиксирован обстрел Горловки. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/khakery-1808560831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/himars-1808289543.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр