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Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/rakety-1808809490.html
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР
Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:11
2022-08-11T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.26 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - н.п. Карловка – н.п. Веселое: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.До этого ведомство зафиксировало еще три обстрела Донецка: в 9.16, 9.30 и 10.20. По Кировскому и Куйбышевскому районам города украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.В 8.35 был зафиксирован обстрел Горловки. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220810/khakery-1808560831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/himars-1808289543.html
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:11 11.08.2022 (обновлено: 11:23 11.08.2022)
 
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по селу Веселое в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток" в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по селу Веселое на западной окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.26 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - н.п. Карловка – н.п. Веселое: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
До этого ведомство зафиксировало еще три обстрела Донецка: в 9.16, 9.30 и 10.20. По Кировскому и Куйбышевскому районам города украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
В 8.35 был зафиксирован обстрел Горловки. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:21
Производитель HIMARS не восстановил данные, заявили хакеры
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:14В мире
МО РФ: средства ПВО перехватили ракеты HIMARS в Херсоне и Мелитополе
 
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