https://ria.ru/20220811/pvo-1808845590.html

Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска

Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска - РИА Новости, 11.08.2022

Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска

Российские системы ПВО на минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:48

2022-08-11T12:48

2022-08-11T12:50

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО на минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области",- говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска.

https://ria.ru/20220810/himars-1808738628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лисичанск, харьковская область