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Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска
Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска - РИА Новости, 11.08.2022
Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска
Российские системы ПВО на минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:48
2022-08-11T12:48
2022-08-11T12:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО на минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области",- говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска.
https://ria.ru/20220810/himars-1808738628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лисичанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лисичанск, Харьковская область
12:48 11.08.2022 (обновлено: 12:50 11.08.2022)
Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска
Российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО в районе Лисичанска, уничтожили семь БПЛА