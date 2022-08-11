https://ria.ru/20220811/prud-1808851796.html

Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково"

Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково" - РИА Новости, 11.08.2022

Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково"

В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала, также восстановят утраченный вид Вешняковской... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:05

2022-08-11T13:05

2022-08-11T13:05

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала, также восстановят утраченный вид Вешняковской перспективы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников добавил, что в настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка.Мельников уточнил, что сейчас ведутся работы по экологической реабилитации канала Большого Дворцового пруда - его полностью осушили и очистили от мусора. Производится выемка донных отложений, формирование откосов и дноуглубление. Затем с помощью специальной гидроизоляционной мембраны сделают противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт. Также выполнят укрепление берегов. Для восстановления утраченного вида расчистили от поросли Вешняковскую перспективу.Кроме того, отмечается, что после восстановления Вешняковой перспективы здесь создадут видовую площадку со спуском к воде и амфитеатром. Отсюда будет открываться панорама на водную гладь канала и архитектурный комплекс усадьбы.В сообщении напомнили, что в парке "Кусково" уже ведется очистка и экологическая реабилитация шести водоемов: Малого, Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов.

https://realty.ria.ru/20220802/kuskovo-1806676076.html

https://realty.ria.ru/20220727/kuskovo-1805234529.html

https://realty.ria.ru/20220712/kuskovo-1801646720.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, судьба парка "кусково" в москве, комплекс городского хозяйства москвы