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Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково" - РИА Новости, 11.08.2022
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Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково"
Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково" - РИА Новости, 11.08.2022
Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково"
В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала, также восстановят утраченный вид Вешняковской... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:05
2022-08-11T13:05
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала, также восстановят утраченный вид Вешняковской перспективы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников добавил, что в настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка.Мельников уточнил, что сейчас ведутся работы по экологической реабилитации канала Большого Дворцового пруда - его полностью осушили и очистили от мусора. Производится выемка донных отложений, формирование откосов и дноуглубление. Затем с помощью специальной гидроизоляционной мембраны сделают противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт. Также выполнят укрепление берегов. Для восстановления утраченного вида расчистили от поросли Вешняковскую перспективу.Кроме того, отмечается, что после восстановления Вешняковой перспективы здесь создадут видовую площадку со спуском к воде и амфитеатром. Отсюда будет открываться панорама на водную гладь канала и архитектурный комплекс усадьбы.В сообщении напомнили, что в парке "Кусково" уже ведется очистка и экологическая реабилитация шести водоемов: Малого, Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов.
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13:05 11.08.2022
 

Специалисты приступили к очистке Большого дворцового пруда в "Кусково"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Проект Большого Дворцового пруда в парке "Кусково"
Проект Большого Дворцового пруда в парке Кусково - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала, также восстановят утраченный вид Вешняковской перспективы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В парке "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала. Также восстановят утраченный вид Вешняковской перспективы - она вместе с каналом Большого Дворцового пруда продолжала основную композиционно-планировочную ось усадьбы Шереметевых. Мероприятия проводятся в рамках работ по сохранению и восстановлению парка", - говорится в сообщении.
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Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников добавил, что в настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка.
"Этот водоем был не очень запущен, и в нем достаточно убрать мусор, небольшие иловые отложения и водоросли. Для этого используют специальный многофункциональный земснаряд и комплекс для обезвоживания донных отложений. Также приступили к устройству зон биоплато - это природный фильтр, в который высаживаются водные растения", - рассказал Мельников.
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Мельников уточнил, что сейчас ведутся работы по экологической реабилитации канала Большого Дворцового пруда - его полностью осушили и очистили от мусора. Производится выемка донных отложений, формирование откосов и дноуглубление. Затем с помощью специальной гидроизоляционной мембраны сделают противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт. Также выполнят укрепление берегов. Для восстановления утраченного вида расчистили от поросли Вешняковскую перспективу.
Кроме того, отмечается, что после восстановления Вешняковой перспективы здесь создадут видовую площадку со спуском к воде и амфитеатром. Отсюда будет открываться панорама на водную гладь канала и архитектурный комплекс усадьбы.
В сообщении напомнили, что в парке "Кусково" уже ведется очистка и экологическая реабилитация шести водоемов: Малого, Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов.
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