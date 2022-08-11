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КМСП предотвратила незаконно планируемые проверки малого бизнеса в Кургане
КМСП предотвратила незаконно планируемые проверки малого бизнеса в Кургане - РИА Новости, 11.08.2022
КМСП предотвратила незаконно планируемые проверки малого бизнеса в Кургане
Корпорация МСП (КМСП) предотвратила проведение проверок малого бизнеса Курганской области в период действия моратория на них, сообщает пресс-служба института... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:21
2022-08-11T10:21
2022-08-11T10:22
экономика
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предотвратила проведение проверок малого бизнеса Курганской области в период действия моратория на них, сообщает пресс-служба института развития.В рамках мониторинга соблюдения моратория специалистами КМСП были выявлены записи о запланированных Роспотребнадзором проверках в отношении четырех компаний — представителей малого бизнеса. Между тем, с учетом действующих ограничений, вида деятельности и категории риска, проверки в отношении этих организаций не должны были планироваться, отмечается в сообщении.Сообщить о фактах незаконных проверок предприниматели могут через "Сервис 360°", где создан специальный раздел на недобросовестные действия проверяющих органов, рассказал в своем телеграмм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич"В числе наших основных задач — не только отмена результатов проведенных с нарушениями проверок, но и недопущение в принципе подобных незаконных мероприятий. Мы постоянно ведем мониторинг реестра проверок, и именно благодаря ему выявили записи о готовящихся проверках", — прокомментировал Исаевич.Под проверки попадали предприятия из разных сфер: производитель мяса и пищевых субпродуктов, продавцы фруктов и овощей, напитков и табачных изделий."Реестр проверок — это как документ строгой отчетности: в него нельзя просто так добавить что-то и аналогичным образом удалить какие-то записи. На все должны быть определенные основания. Мы совместно с центральным аппаратом Роспотребнадзора провели необходимую совместную работу, по итогам которой записи о запланированных мероприятиях в отношении четырех курганских предпринимателей исключены из реестра проверок", — отметил глава КМСП.Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие подпадают порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. Корпорация ведет мониторинг соблюдения моратория. По данным Минэкономразвития, за шесть месяцев 2022 года было проведено 57,7 тысячи проверок, что в 2,5 раза меньше, чем за тот же период годом ранее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, корпорация мсп
Экономика, Россия, Корпорация МСП
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предотвратила проведение проверок малого бизнеса Курганской области в период действия моратория на них, сообщает пресс-служба института развития.
В рамках мониторинга соблюдения моратория специалистами КМСП были выявлены записи о запланированных Роспотребнадзором проверках в отношении четырех компаний — представителей малого бизнеса. Между тем, с учетом действующих ограничений, вида деятельности и категории риска, проверки в отношении этих организаций не должны были планироваться, отмечается в сообщении.
Сообщить о фактах незаконных проверок предприниматели могут через "Сервис 360°", где создан специальный раздел на недобросовестные действия проверяющих органов, рассказал в своем телеграмм-канале
генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич
"В числе наших основных задач — не только отмена результатов проведенных с нарушениями проверок, но и недопущение в принципе подобных незаконных мероприятий. Мы постоянно ведем мониторинг реестра проверок, и именно благодаря ему выявили записи о готовящихся проверках", — прокомментировал Исаевич.
Под проверки попадали предприятия из разных сфер: производитель мяса и пищевых субпродуктов, продавцы фруктов и овощей, напитков и табачных изделий.
"Реестр проверок — это как документ строгой отчетности: в него нельзя просто так добавить что-то и аналогичным образом удалить какие-то записи. На все должны быть определенные основания. Мы совместно с центральным аппаратом Роспотребнадзора провели необходимую совместную работу, по итогам которой записи о запланированных мероприятиях в отношении четырех курганских предпринимателей исключены из реестра проверок", — отметил глава КМСП.
Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие подпадают порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. Корпорация ведет мониторинг соблюдения моратория. По данным Минэкономразвития, за шесть месяцев 2022 года было проведено 57,7 тысячи проверок, что в 2,5 раза меньше, чем за тот же период годом ранее.